海外最新 ご成約済み！ヌキテパ　シアーコットン　ガウンワンピース　ロングワンピース ロングワンピース

こちらはご成約済み商品です‼️

ne Quittez pas

コットン シアーギャザーガウンワンピース

長袖 ボリューム袖

コットン100%

着用は数回なので、特記するようなダメージもなく

綺麗だと思います。

透け感は写真でご確認いただけます。

お袖口にゴムが入っているので、まくって

ふんわりボリュームスリーブにして着ても

可愛いです。

紐ベルトが、ピンクベージュ系のポンポンと

ゴールドがあしらわれており、上品で高級さを

出してくれます。

特にとめるものは紐以外はないので、

ワンピースとして着用される時はインナーを

合わせます。

羽織としてはサラッと使えて、薄手なので

夏の日焼け防止にピッタリです。

[サイズ.カラー]ーーーーーーーーーーーーーーー

サイズ 表記なしフリーサイズ(S、M、L、、)

着丈 119センチ

身幅 55センチ

肩〜袖口 64センチ

ウエスト 80センチ

ヒップ 110センチ

カラー ベージュ系

※光加減でお色味が正確に出せない場合も

ございますが、その場合は近いお色味を

お伝えしております

※平置き採寸です

(サイト引用の場合もございます)

ウエストヒップは2倍にして記載しています

●発送について

詳細や注意点はプロフィールでご確認下さい。

なるべくコンパクトに圧縮しておりますので、

到着時にシワができてしまう可能性が

あります

●検品はしておりますが、万が一見落としが

ありましたら取引完了する前に、

コメントにてお知らせ下さい

●計測には誤差がございます

●自宅保管品、中古品の為、気になる方はお控え

くださいませ

●お色味はスマホやパソコンのモニターにより

違う場合がございます

●何か質問がございましたらすぐにお聞きください

====================

♡他にも複数出品しています♡

#あいるんレディース

====================

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋

こちらはご成約済み商品です‼️ne Quittez pasコットン シアーギャザーガウンワンピース長袖 ボリューム袖コットン100%着用は数回なので、特記するようなダメージもなく綺麗だと思います。透け感は写真でご確認いただけます。お袖口にゴムが入っているので、まくってふんわりボリュームスリーブにして着ても可愛いです。紐ベルトが、ピンクベージュ系のポンポンとゴールドがあしらわれており、上品で高級さを出してくれます。特にとめるものは紐以外はないので、ワンピースとして着用される時はインナーを合わせます。羽織としてはサラッと使えて、薄手なので夏の日焼け防止にピッタリです。[サイズ.カラー]ーーーーーーーーーーーーーーーサイズ 表記なしフリーサイズ(S、M、L、、)着丈 119センチ身幅 55センチ肩〜袖口 64センチウエスト 80センチヒップ 110センチカラー ベージュ系※光加減でお色味が正確に出せない場合も ございますが、その場合は近いお色味を お伝えしております※平置き採寸です (サイト引用の場合もございます) ウエストヒップは2倍にして記載しています●発送について 詳細や注意点はプロフィールでご確認下さい。 なるべくコンパクトに圧縮しておりますので、 到着時にシワができてしまう可能性が あります●検品はしておりますが、万が一見落としが ありましたら取引完了する前に、 コメントにてお知らせ下さい●計測には誤差がございます●自宅保管品、中古品の為、気になる方はお控え くださいませ●お色味はスマホやパソコンのモニターにより 違う場合がございます●何か質問がございましたらすぐにお聞きください ====================♡他にも複数出品しています♡#あいるんレディース====================カラー···ベージュ柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、夏、秋

