《最終値下げ》新品 BEAMS F RING JACKET HAND MODEL FOX BROTHERS ブラウンチョークストライプスーツ

■ブランド:BEAMS F

■モデル:RING HAND MODEL

毎シーズン人気を博すリングヂャケットに製作をお願いしているハンドラインのフィレンツェモデルシリーズの1 着。生地は英国フォックスブラザーズのフランネル。グレイッシュなダークブラウンベースにグレーストライプが入る。ビシビシのクラシックスタイルでめかしこんでも良いのですが、ビジネススーツとしても着られるような絶妙な色合い。グレースーツのような感覚で、幅広い方に旬なブラウンスーツの魅力に触れていただける。ハンドの工程をこれだけかけているにもかかわらずこのプライスは、本当に“買い”の一着

■生地:FOX BROTHERSフォックスブラザーズフランネル生地

■仕様について:MR_BEAMS西口氏着用

【ジャケット】フラップ無ポケット/サイドベンツ【パンツ】2アウトプリーツ/サイドアジャスター

BEAMS F のハンドメイドラインによるオリジナルのスーツ。傾斜の強いラペルやサイバラにダーツの無い、フィレンツェスタイルとと呼ばれる仕様

■カラー:D.BROWN

■素材: ウールコットン生地

表地:毛55% コットン45% 裏地:キュプラ100% 袖裏地:キュプラ100% 膝裏地:ポリエステル100%

■原産国:日本製

■サイズ:52

着丈 78.5/肩幅 48.5/身幅 56/そで丈 62.0/ウエスト 89~94/股上 28/股下 75.0/すそ周り 41/もも周り 65.5/ヒップ 110.5

※約5cm程度裾出し可能

■購入:ビームスハウス丸の内(2022年12月)

■参考価格:181,500円

※別途本切羽加工約6000円

■コンディション:新品、未使用品

※素材の特性による購入時からのホコリの付着や毛羽立ち、糸つれなどがある場合がございます。神経質な方、ミリ単位で完璧を求める方は購入をお控えください

※写真のハンガーは付属しません

※発送時には、たたみ皺が発生する場合もございます

※写真の写りや色についてPC、スマホの環境や撮影時の光の当たり具合で見え方が変わります

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビームスエフ 商品の状態 新品、未使用

