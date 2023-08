☆☆沢山の商品の中から興味を持って下さり誠にありがとうございます☆☆

気持ちの良いお取引が出来るように、迅速丁寧な対応を心がけます!!

◆商品について◆

世界中で根強い人気を誇る 1968年、ミラノに創業したファッションブランド “ETRO” から 何種類もの糸で織りなすハーモニーから成るニットカットソーの出品です。

【MADE IN ITALY】

定価40万程。

撮影にて数回使用致しました。

綺麗に扱い保管状態も良く 目立った汚れ、ほつれ、毛羽立ち、ヨレ、色落ち、生地の劣化、たたみジワ等なく、新品同様非常に綺麗な状態です。

★★★クリーニング済みです★★★

◎春らしいパステルカラー。

立体的でランダムな織り。

一部着物の様な素材も施されており、他にお見かけしない素敵なカットソーです。

◎ストレッチがあります。

◎両サイドのポケットは手首までが すっぽり入る深さがあります。

◎ボタンやファスナーは無く 羽織るだけでワンランク上のコーディネートが出来上がります。

ぜひこの機会にいかがでしょうか?

◆素材表記 ◆

おそらくコットンです。

(タグを切り離してしまいました。)

◆サイズ表記◆

サイズ感はMーLサイズ相当です。

(タグを切り離してしまいました。)

ー平置き実寸ー

○肩幅 : 肩の付け根に縫い目の無いデザインです。

◯身幅 : 56㎝(脇の下の横幅を採寸)

◯着丈 : 69㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご理解頂けましたら幸いです。

◆ご理解下さい♪◆

【極美品】ではありますが、あくまで一度人の手に渡った中古品です。

店頭で売っている様な完璧な状態をお求めの方のご入札は十分にご理 解ご検討の上、宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エトロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

