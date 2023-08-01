超安い 《しぼり浴衣反物■三浦絞り■濃淡紺色◆夏着物■お仕立て可能◆反A10-1》 着物

《しぼり浴衣反物■三浦絞り■濃淡紺色◆夏着物■お仕立て可能◆反A10-1》

おまとめ お着物9点 付け下げ 小紋 0508



【おしゃれ袋帯】 Ffeek No.01 牡丹柄 全通柄 仕立て上がり 新品



訪問着 絽 フルセット 夏用 正絹【訪問着、袋帯、帯締め、帯揚げ】

ひとつひとつ手仕事で生地を絞り染め上げる絞り染め。

【最終値下げ‼︎】202my37◆華やかラメ 全通袋帯 宝相華文 シルバー◆美品

同じ図案でも少しずつ違った表情になるのが特徴( ・◡・ )♫

長羽織・紗・紋紗・絽・正絹・新品未使用



ZY283 飛び柄小紋 洗える高級着物 鞠文様 重ね衿付き 地紋 化繊 バチ衿

絞った筋に流れ込む染色特有の

正絹単衣 ぼかし パールトーン加工 新品未使用

濃淡のある滲み感やポコポコとした角の風合いが

長羽織 洗える着物 化繊 大正ロマン モダン 牡丹に鹿の子文様 94.5cm

涼やかさを運ぶ総柄の三浦絞り。

(小紋) 作家物 モノトーンに更紗柄 さが美 はればれ加工



有松鳴海本絞り

のびがよく身体のラインに綺麗に添う着心地の良さと

No.43 西陣高級振袖用袋帯 金糸正倉院紋様

夏の季節を彩る華やかな着姿をお楽しみくださいませ。

高級名古屋帯 塩瀬生地 刺繍柄付き 黒地 額縁仕立て 使用感無し 逸品

秋には長襦袢と合わせて、

証紙あり 本場小千谷ちぢみ 洗える夏着物 夏物 絽

夏着物としてもお楽しみいただけます♪

303mh30中嶋まさひろ●訪問着 蝋彩染 桜 金彩 丹後縮緬 美弥衣●美品



西陣袋帯 六通柄 金地 松 竹 正絹 新品仕立上がり品

アクが出た個所があります。

K-3077 お召 しじら御召 雰囲気の良い縦縞模様 しつけ糸

リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。

高級草履 畳表 2の5 烏×本革クロコダイル型押し オーロラ



訪問着 パールグレー 文箱に松梅 NO521

お仕立てのご案内

総刺繍、スワトウ刺繍、相良刺繍の袋帯 着物



アンティーク着物 バラの銘仙 薔薇 正絹

◎ハイブリット仕立て（手縫い×ミシン）11000円

袋帯（全通

縦縫い・直線部（背・脇）のみミシン

【逸品！螺鈿細工】作家物！日本各地、名所の黒留袖

▶ミシン目が丈夫♪着用時に負担がかかる部分が裂けにくく解けにくい♪

ZF248 単衣 色無地 草木染結城玉紬 証紙付 逸品 高級 しつけ糸 広衿

▶洗濯機のおしゃれ着洗いで回せる♪ご家庭で洗濯される方におススメ♪

成人式 振袖 帯 セット 和柄



【D69】女着物 大島紬 白大島 白泥 花模様 仕立て糸付 広衿 和装 和服

◎国内手縫い仕立て12000円

O-2087 名古屋帯 塩瀬 幻想的な染柄 叩き染 暈し 金彩 瑠璃色 しつけ糸

全て手縫いのお仕立て

303mk12〇WAKKA 遊禅庵 小紋 薔薇 うきうきこもん グレー〇しつけ付

▶サイズ直しが可能♪洗い張りで仕立て直しもできる♪

【さくら様専用】着物、帯揚、帯締3点

▶縫製に余裕があり体にフィットした着心地を実感できる♪

【値下げ】正絹 絽 黒留袖 五つ紋 貝桶に秋草 夏用 薄物



②未仕立仮縫い 正絹総絞り振袖



振袖 1986落款 桂由美 束ね熨斗 花唐草 金彩 紫 袷

＊居敷当て1500円にて

膨れ織 銀通し グレー モダン 袋帯

お付けいたしますので

【新品】洗える無地小紋(絹100％、さが美)

お気軽にご相談くださいませ。

ひらめ様4点同梱



アンティーク着物♦︎レトロ可愛い薔薇模様♦︎帯と小物付き♦︎フルセット♦︎希少品

※こちらは別途、色止めの必要なお品です※

KN-004 鮫小紋 草木染 作家物 広衿 袷 着物



手描き染め単衣きもの。168㌢くらい。

素 材 綿100 ％

『新品・お仕立て上がり！』西陣゛となみ帯〝振袖用唐織袋帯



未使用 訪問着 総絞り 薄紫 古典柄 トールサイズ 身丈165cm 裄丈67cm



ピン様専用2点 手組みの織りの袋帯 全通 着物

＊他にも多数出品中ですので、

★きもの道楽 × 夢二郷土美術館★深い河.縦縞柄 赤白黒.反物 洗える着物

是非、ご覧下さいませ♪

【美品】撫松庵 百合柄浴衣



袋帯 更紗模様 未使用 紬地 カジュアル 消炭色 茶色 A827-3



洗える夏着物 絽 さんび『デイドリーム×紫陽花』作家物落款 小紋 B-68

▲▲宜しくお願いします。▲▲

41208-2◆未使用美品 訪問着 スワロフスキー 刺繍 ガード



訪問着フルセット 【訪問着、帯 帯揚げ 帯締め】

#着物大好き

洛風林 素敵なビロード本袋帯

#oharikoichiba

限定柄！新品未仕立 博多帯 八寸名古屋帯 うさぎ柄 グレー地 仕立込み



おまとめ三点【小紋】白黒 羽衣染めとアイスグレー蝶

#浴衣 #反物 #夏着物

《両面佐賀錦織》ゴールドに豪華花菱形模様袋帯

浴衣、夏祭り、花火大会、うちわ、扇子、盆踊り

鳥獣戯画 カエル 紅梅紬 正絹 手描き染 名古屋帯

デート、観劇、盛夏、夏きもの、夏着物、注染、小紋、

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

《しぼり浴衣反物■三浦絞り■濃淡紺色◆夏着物■お仕立て可能◆反A10-1》ひとつひとつ手仕事で生地を絞り染め上げる絞り染め。同じ図案でも少しずつ違った表情になるのが特徴( ・◡・ )♫絞った筋に流れ込む染色特有の濃淡のある滲み感やポコポコとした角の風合いが涼やかさを運ぶ総柄の三浦絞り。のびがよく身体のラインに綺麗に添う着心地の良さと夏の季節を彩る華やかな着姿をお楽しみくださいませ。秋には長襦袢と合わせて、夏着物としてもお楽しみいただけます♪アクが出た個所があります。リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。お仕立てのご案内◎ハイブリット仕立て（手縫い×ミシン）11000円 縦縫い・直線部（背・脇）のみミシン ▶ミシン目が丈夫♪着用時に負担がかかる部分が裂けにくく解けにくい♪ ▶洗濯機のおしゃれ着洗いで回せる♪ご家庭で洗濯される方におススメ♪◎国内手縫い仕立て12000円 全て手縫いのお仕立て ▶サイズ直しが可能♪洗い張りで仕立て直しもできる♪ ▶縫製に余裕があり体にフィットした着心地を実感できる♪＊居敷当て1500円にて お付けいたしますのでお気軽にご相談くださいませ。※こちらは別途、色止めの必要なお品です※素 材 綿100 ％＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪ ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba #浴衣 #反物 #夏着物浴衣、夏祭り、花火大会、うちわ、扇子、盆踊りデート、観劇、盛夏、夏きもの、夏着物、注染、小紋、

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【2935】着物 単衣 紬 白 亀甲絣 観世水新品正絹本場大島都喜ヱ門藤絹織物謹製利休趣証紙付き。G(訪問着、袋帯なども出品)正絹 長襦袢 着物 トール 留袖 訪問着 色無地 小紋 結婚式 七五三 入学式琉球壁上布 夏琉球絣 トールサイズ 裄69.5証紙有逸品 素敵な 夏物 紬 着物 着尺 反物草履バッグセット 岩佐ブランド 西陣 帯地 古典 唐草 フリーサイズ u86-3ZY450 単衣 大島紬 小紋 広衿 正絹 肩当て付き 紺 緑 名品博多織 半幅帯 両面【恵】2x 着物 訪問着 金彩 花文様yy様確認用