【管理番号】78: 130M9991

【商品状態】: AA ☆サイズ: LL

N : タグ付き・未使用品

AA : 未使用・未使用に近い

A : 美品・used品

B : 年代相応のused品

C : 傷・汚れ・シミ有り

D : 訳有り・ジャンク・生地取り

【トップス】 【 パンツ 】

身幅 : 60 ウエスト:

肩幅 : 55 ヒップ :

着丈 : 72 もも幅 :

袖丈 : 65 すそ幅 :

総丈 :

股下 :

股上・前 :

股上・後ろ :

★アルマーニエックスチェンジ・異素材ブルゾン★

●ボディー☞グレースウェット×袖 ☞黒キルティング素材のスタジャン風のカーディガン型ブルゾンです。

●フルオープンスナップボタン留め ・LLオーバーサイズで、アルマーニでは珍しいビックシルエットです。

※ほぼ未使用の超美品・他人と被らない逸品です。

カラー...グレー×ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...ボタン留め

ポケット...あり

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アルマーニ 商品の状態 未使用に近い

