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【18％OFF】 月桃　ショルダーバッグ　かご ショルダーバッグ

商品の説明

カラー···ベージュ
【いぬこ様】ジバンシー ショルダーバッグ キルティング チェーン ポシェット 黒

イルビゾンテ　レザー型押し ハーフムーンショルダーバッグ　ブラウン
カラー···ベージュ
J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ限定
テイスト···ナチュラル
JACQUE LE CORRE ジャックルコー　リスボン　白
主な素材···月桃
COACH ☆オールドコーチ☆ショルダーバッグ☆ポシェット

【極美品】プラダ ショルダーバッグ マチ有 サコッシュ 三角ロゴ ナイロン 黒
月桃のかごです。
GIANNI CHIARINI 新品値札付き❕ 2way ポーチ付き
石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。
プラダ ショルダーバッグ希少
天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。
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ボディ＆ショルダーバッグ EシュリンクRIZZO
●サイズ：
Supreme Woven Shoulder Bag Red
約16cm×約9cm×約22cm
Dakota ダコタ　ラポール　ショルダーバッグ
ショルダー約124cm
★738 ルイヴィトン　ポシェットアクセソワール　モノグラム　M51980
●素材：月桃(石垣島産)
ポールスミス　クーパーデザイン　ショルダーバック
●その他、注意事項：
美品☆ケイトスペード kate spadeパターソンショルダーバッグ 黒 シボ革
天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。
新品未使用　マイケルコース MICHAEL KORS ショルダーバッグ　ピンク
素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m
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ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。
ロエベ ショッパーバック 茶色 透け感
ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタイントレチャートショルダーバッグ
カラー···ベージュカラー···ベージュテイスト···ナチュラル主な素材···月桃月桃のかごです。石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。●サイズ：約16cm×約9cm×約22cmショルダー約124cm●素材：月桃(石垣島産)●その他、注意事項：天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。 ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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24分钟前

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