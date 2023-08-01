【18％OFF】 月桃　ショルダーバッグ　かご ショルダーバッグ

カラー···ベージュ

【いぬこ様】ジバンシー ショルダーバッグ キルティング チェーン ポシェット 黒



イルビゾンテ レザー型押し ハーフムーンショルダーバッグ ブラウン

カラー···ベージュ

J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ限定

テイスト···ナチュラル

JACQUE LE CORRE ジャックルコー リスボン 白

主な素材···月桃

COACH ☆オールドコーチ☆ショルダーバッグ☆ポシェット



【極美品】プラダ ショルダーバッグ マチ有 サコッシュ 三角ロゴ ナイロン 黒

月桃のかごです。

GIANNI CHIARINI 新品値札付き❕ 2way ポーチ付き

石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。

プラダ ショルダーバッグ希少

天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。

オリジナル ショルダーバッグ ミニバッグ レディース キ 韓国ファッション



【大人気】ATAO アタオ ブーブー お財布ポシェット 2way エナメル



ボディ＆ショルダーバッグ EシュリンクRIZZO

●サイズ：

Supreme Woven Shoulder Bag Red

約16cm×約9cm×約22cm

Dakota ダコタ ラポール ショルダーバッグ

ショルダー約124cm

★738 ルイヴィトン ポシェットアクセソワール モノグラム M51980

●素材：月桃(石垣島産)

ポールスミス クーパーデザイン ショルダーバック

●その他、注意事項：

美品☆ケイトスペード kate spadeパターソンショルダーバッグ 黒 シボ革

天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。

新品未使用 マイケルコース MICHAEL KORS ショルダーバッグ ピンク

素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m

特価！ グッチ【GUCCI】181092 ショルダーバッグ

ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。

ロエベ ショッパーバック 茶色 透け感

ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

カラー···ベージュカラー···ベージュテイスト···ナチュラル主な素材···月桃月桃のかごです。石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。●サイズ：約16cm×約9cm×約22cmショルダー約124cm●素材：月桃(石垣島産)●その他、注意事項：天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。 ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

美品✨カルティエ マルチェロ 2wayバッグ マストライン レザーFURLA フルラ メトロポリス チェーンショルダーバックChloe ショルダーバッグ クラッチバッグ 正規品BIGOTER handy letter blackBOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタイントレチャートショルダーバッグ