サイズ: 表記40 L相当

ウエスト:平置き42

股上:35

股下:73

渡幅:32

裾幅:22

定価:42,120円

○新品未使用タグ付き、試着のみ。ワイドシルエット、センタークリース、ベルト付き、ドカンとしたシルエットは履くだけでコーディネートのメインになります。上品なベージュでデイリーに履けます。お好きな方へ。

----------------------------------------------------

#CHICclothing で検索していただけると他の商品も見ることができます。

----------------------------------------------------

#古着

#popeye

#mensnonno

#原宿

#高円寺

#下北沢

#古着男子

#古着女子

【出品アイテム】

◎made in USA等の海外古着/

◎90'sナインティーズ・80'sエイティーズテイストのスウェット・ナイロンジャケット・スウィングトップ/

◎ワイドスラックス・デニム・チノ・コーデュロイ等のワイドパンツ/

◎コムデギャルソンCOMME des GARÇONSやヨウジヤマモトYohji YamamotoなどのモードブランドやcomoliやAURALEEオーラリーなどのドメブラ。

◎古着好きなので、古着がデザインソースになることが多いN.ハリウッド(N.HOOLYWOOD)やマルジェラMaison Martin Margielaなど

といったline upでお待ちしています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 新品、未使用

