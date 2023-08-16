クリスマス特集2022 2023 ヒルズカードプレミアムパスポート その他

【2023年版】ヒルズカード プレミアムパスポート 3スター
あっつん様専用商品
SHARE LOUNGE 湘南T-SITE 1dayチケット 5日分
6/1からご利用可能です
マリオット プラチナ 8泊チャレンジ
東横イン無料宿泊券 ゴルフ無料券にも可
2023 ヒルズカードプレミアムパスポート
【最新】
北のたまゆら 入浴御招待券 20枚 有効期限2024年12月末日まで
HILLS CARD PREMIUM PASSPORT 2023（3スター）
あっつん様専用商品
SHARE LOUNGE 湘南T-SITE 1dayチケット 5日分
【特典】
マリオット プラチナ 8泊チャレンジ
東横イン無料宿泊券 ゴルフ無料券にも可
・駐車場5時間サービス
2023 ヒルズカードプレミアムパスポート
2023年6月1日から2024年5月31日
北のたまゆら 入浴御招待券 20枚 有効期限2024年12月末日まで
あっつん様専用商品
六本木ヒルズ
SHARE LOUNGE 湘南T-SITE 1dayチケット 5日分
表参道ヒルズ
マリオット プラチナ 8泊チャレンジ
アーク森ビル
東横イン無料宿泊券 ゴルフ無料券にも可
アークヒルズ仙谷山森タワー
2023 ヒルズカードプレミアムパスポート
アークヒルズサウスタワー
北のたまゆら 入浴御招待券 20枚 有効期限2024年12月末日まで
虎ノ門ヒルズ
あっつん様専用商品
愛宕グリーンヒルズ
SHARE LOUNGE 湘南T-SITE 1dayチケット 5日分
オランダヒルズ
マリオット プラチナ 8泊チャレンジ
東横イン無料宿泊券 ゴルフ無料券にも可
・森美術館、東京シティービューのフリーパス(同伴者1名無料)
2023 ヒルズカードプレミアムパスポート
北のたまゆら 入浴御招待券 20枚 有効期限2024年12月末日まで
映画券とHB(ヒルズベネフィット)シールもお付けします。
あっつん様専用商品
【2023年版】ヒルズカード プレミアムパスポート 3スター6/1からご利用可能です【最新】HILLS CARD PREMIUM PASSPORT 2023（3スター）【特典】・駐車場5時間サービス2023年6月1日から2024年5月31日六本木ヒルズ表参道ヒルズアーク森ビルアークヒルズ仙谷山森タワーアークヒルズサウスタワー虎ノ門ヒルズ愛宕グリーンヒルズオランダヒルズ・森美術館、東京シティービューのフリーパス(同伴者1名無料)映画券とHB(ヒルズベネフィット)シールもお付けします。