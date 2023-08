【冬バーゲン★】 Originals adidas BW White F1 ARMY スニーカー

adidas Originals アディダス オリジナルス スニーカー HQ8996 BW ARMY F1 White

●ジャーマントレーナーモデル

●オールホワイト

●size US10 (28c)

●1回試着程度使用

●箱付き

ドイツ軍のジャーマントレーナーを忠実に再現したクオリティの高い商品です。

オールホワイトの貴重なカラー。ガムソールよりもスタイリッシュにコーディネートできるかと思います。

マルジェラ好きの方にもいかがでしょうか。

ユナイテッドアローズにて定価14300円で購入。

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 未使用に近い

