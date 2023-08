全国宅配無料 新品 タグ付き ❤︎ ジャスグリッティー 春 コート カーキ 美人百花 ロングコート

ジャスグリッティー

新品 タグ付き 3.7万円+税

イベントやお出掛け等、着用の迷いがあるお洋服も出品しております。出品中になっている間はお譲りするかもしれないものとして保管しているため、そのままご購入いただいても大丈夫です。ただし、自分で着用する事になった場合は予告なく削除させていただくこともございますのでそちらだけご了承ください*

コメント中でも先に購入のお手続きをしてくださった方が優先です☺︎

ATM・コンビニ払いをご利用の方は当日中にご入金できる方のみご購入ください。(以前なかなかご入金いただけず不安な思いをしたためこのようにさせていただきます。ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。)

ご縁がありましたらよろしくお願い致します❁

お色味 // カーキ

主観になってしまいますが私が撮影したタグ部分の画像は、実物よりも黄みが強く出ているように思います。極端かもしれませんが、わかりやすく言うならば実物は黄というよりも緑。明るめのカーキです。

サイズ表記 // 2

状態 // タグ付き 新品

きれいめ 美人百花 、 女子アナ 風 の

スタイルがお好きな方におすすめです♡

★気をつけますが、髪の毛やほこりが混入してしまうこともあると思います。写真は加工していませんが照明の関係でお色味が異なって見える場合があります

★お品物は小さく畳み圧縮します。折れシワ等、ご了承ください。

★イメージ違いや思っていたより状態が…等も含めご購入後のキャンセル、返品返金は承っておりません。細かな事が気になる方、少しでも気になる方はご遠慮ください。

マイストラーダ

ウィルセレクション レッセパッセ

トッコクローゼット 春 夏 秋 冬

クレストブリッジ バーバリー

ジルバイジルスチュアート

ムートン グレー サイズ1

セルフォード スナイデル

フレイアイディー herlipto

アプワイザーリッシェ

フラワープリントワンピース

ミッシュマッシュ liala×pg リアラピージー

COLUMN / ケーブルニットワンピース

プロポーションボディドレッシング

リランドチュール ウィルセレクション

ノエラ トランテアンソンドゥモード

anysis 美人百花 お好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャスグリッティー 商品の状態 新品、未使用

ジャスグリッティー新品 タグ付き 3.7万円+税イベントやお出掛け等、着用の迷いがあるお洋服も出品しております。出品中になっている間はお譲りするかもしれないものとして保管しているため、そのままご購入いただいても大丈夫です。ただし、自分で着用する事になった場合は予告なく削除させていただくこともございますのでそちらだけご了承ください*コメント中でも先に購入のお手続きをしてくださった方が優先です☺︎ATM・コンビニ払いをご利用の方は当日中にご入金できる方のみご購入ください。(以前なかなかご入金いただけず不安な思いをしたためこのようにさせていただきます。ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。)ご縁がありましたらよろしくお願い致します❁ーーーーーお色味 // カーキ主観になってしまいますが私が撮影したタグ部分の画像は、実物よりも黄みが強く出ているように思います。極端かもしれませんが、わかりやすく言うならば実物は黄というよりも緑。明るめのカーキです。サイズ表記 // 2状態 // タグ付き 新品きれいめ 美人百花 、 女子アナ 風 のスタイルがお好きな方におすすめです♡★気をつけますが、髪の毛やほこりが混入してしまうこともあると思います。写真は加工していませんが照明の関係でお色味が異なって見える場合があります★お品物は小さく畳み圧縮します。折れシワ等、ご了承ください。★イメージ違いや思っていたより状態が…等も含めご購入後のキャンセル、返品返金は承っておりません。細かな事が気になる方、少しでも気になる方はご遠慮ください。ーーーーーマイストラーダウィルセレクション レッセパッセトッコクローゼット 春 夏 秋 冬クレストブリッジ バーバリージルバイジルスチュアートセルフォード スナイデルフレイアイディー herliptoアプワイザーリッシェフラワープリントワンピースミッシュマッシュ liala×pg リアラピージープロポーションボディドレッシングリランドチュール ウィルセレクションノエラ トランテアンソンドゥモードanysis 美人百花 お好きな方にも

