【大特価!!】 M’s HOUDINI Long フーディニ Shirt sleeve シャツ

コメント前にプロフ確認お願いします。

襟、袖汚れありません。

1回しか着てないので。

発送はご購入から7日後です。

HOUDINI M’s Long sleeve Shirt フーディニ 長袖シャツ

Material:Wish Woven

重量:188g

サイズS

肌の上に着ても、肌寒い時にウインドシェルがわりに羽織っても着心地は柔らかく軽い。とてもよく伸びるHOUDINIの新素材である”Wish Woven”を使用した 私生活でも使いたいシンプルなデザインの襟シャツの登場です。

山で長袖という選択は、暑く湿気の高いエリアでも汗が張り付くことなくサラリと羽織ることができながらも体温調節が容易な点と日焼け対策で優位性があります。このLongsleeve ShirtはUPF50でしっかりと紫外線をカット。

猛夏でも袖を捲って前ボタンを開けて新鮮な風を取り入れればHOUDINIらしくスポーティになりすぎず、野暮ったくもなりすぎずにスタイリッシュにあなたを演出してくれます。

OMM moonlightgear

and wander rawlow mountain

RIDGE MOUNTAIN GEAR moonlight gear

HALF TRACK PRODUCTS 山と道

Teton Bros hyperlite mountain gear zpacks

answer4

moonlightgear

お好きな方へ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フーディニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

