【商品の説明】

美品✨ クレストブリッジ ブラックレーベル BLACK LABEL ニット 高級

ブランド・メーカー :THANE

ennoy ROUND NECK PULLOVER BOTTLE S

カラー:オフホワイト

バーバリー ニットセーター 正規品

サイズ:L

古着 "Denim&co." コーディロイ ニット vintage

素材:アクリル100%

yashiki Funaato Knit(PALE BLUE)

実寸サイズ

【60s 】 モヘアニット モヘヤニット 毛束長め アメリカ製 ボーダー 高配色

素人寸法なので多少の誤差はお許しください。

ULTERIOR HARD TWISTED COTTON SKIPPER

着丈:約72cm

Ami paris sweater Red

身幅:約58cm

amiparis/アミパリス ニット Sサイズ

ゆき丈:約100cm

vintage no jeans face design knit

その他 :crochet

SAKS FIFTH AVENUE WOOL SWEATER USED



ロンハーマン RHC クリーニング済

【商品の状態】

Supreme バンダナ セーター XL Bandana ペイズリー ネイビー

ビンテージ品なので多少の使用感はご了承下さい。

Maison Margiela Vネック ニットセーター

新品同様のもの以外は普通の古着なので使用感はある事を前提で出品しております。

値下げCHALLENGER22AW COLLEGE LOGO CN FLEECE



定価¥84.700 復刻ポロカントリー 20AW ネイティブ ニットセーター

【その他】

GX1000 Jacquard Crewneck

あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。

CRUCIANI クルチアーニ ニット コットン100% イタリア製

不明点はご質問ください。

サイズ1【sacai】メンズ MA-1 ドッキング ニット ネイビー × カーキ

写真枚数制限があるのでコメントで気になる箇所などがあれば聞いてください。

BALENCIAGA ロゴニット セーター

他のサイトにも出品しております。

HYKEハイク 18AW リブクルーネックセーター ニット

在庫の有無を質問して頂けるとありがたいです。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

