【日本未発売】 ZOOM NIKE VAPOR AJ3 TOUR スニーカー

NIKE ZOOM VAPOR TOUR AJ3

色:ブラック

サイズ:29cm

数年前にFlight Clubで購入しました。

クローゼット整理のため出品します。

新品未使用品ではありませんので神経質な方はご遠慮願います。箱、タグ等はございません。

※他サイト、実店舗でも商品紹介しておりますため、商品品切の際はご了承願います。

【以下、商品紹介ページからの転記】

ナイキ コート ズーム ヴェイパー エア ジョーダン3 ブラック/セメントグレー/ホワイト

テニスシューズとバスケットシューズが融合した話題作!

全米オープンで"ロジャー・フェデラー(ROGER

FEDERER)"が着用して話題を呼んだ"コート ズーム ヴェイパー AJ3(COURT ZOOM VAPOR AJ3)"。今度は"エアジョーダン3(AIR JORDAN I1)"のオリジナルカラーでもある、ブラックセメントバージョンがスタンバイ!

テニスシューズの"ズーム ヴェイパーツアー 9.5(ZOOM

VAPOR TOUR 9.5)"をベースモデルに採用。アッパーは上質なレザーをあしらい、トゥとヒール補強部分にエレファント柄を配置。シュータンやヒールカウンターは、エアジョーダン3と同じパーツ構成となる。今作はロジャー・フェデラーのシグネイチャーモデルということで、トゥサイドにイニシャルの"RF"が入る。

NIKE ZOOM VAPOR TOUR AJ3 BLACK/CEMENT-WHITE

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···テニス

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

