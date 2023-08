限定値下げ

写真追加しました◎

今は手に入りにくい希少品

ジムでも他の人と被ることはありません。

最近はJBC認可されプロボクシングでも使用されています。

殴り心地、握り感はウイニングとレイジェスの中間くらいでしょうか。

グラントを彷彿とさせるカラーリング

めっちゃカッコいいです。

ゴム紐に交換しています。

やや小さめなので女性にも◎

普段10オンス使用してる私には小さかったです涙

手のひら側に擦り傷あり

手のひら側に赤の色移りあり

紐に赤の色移りあり

紐はゴム紐に変えると脱着しやすいです◎

ミット打ち、サンドバッグ打ち

数回使用しました。

種類···グローブ

カラー···レッド

最終値引き価格です⭐︎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

限定値下げ写真追加しました◎PRIZE RING/プライズリング プロ公式試合用ボクシンググローブ 8oz 赤/シルバー今は手に入りにくい希少品ジムでも他の人と被ることはありません。最近はJBC認可されプロボクシングでも使用されています。殴り心地、握り感はウイニングとレイジェスの中間くらいでしょうか。グラントを彷彿とさせるカラーリングめっちゃカッコいいです。ゴム紐に交換しています。やや小さめなので女性にも◎普段10オンス使用してる私には小さかったです涙手のひら側に擦り傷あり手のひら側に赤の色移りあり紐に赤の色移りあり紐はゴム紐に変えると脱着しやすいです◎ミット打ち、サンドバッグ打ち数回使用しました。種類···グローブカラー···レッド最終値引き価格です⭐︎

