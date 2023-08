90s Y2K KRAFTWORK 再構築 フレア ボンテージ ミリタリーパンツ 00s

他のボンテージ、ワーク、カーゴパンツ等のパンツも

出品中です⤵︎ ⤵︎

#旧古着カーゴパンツ

ウエスト 約43cm

わたり 約33cm

股上 約28cm

股下 約85cm

裾幅 約25cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

目立った汚れ傷等はありませんが掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします

KRAFTWORK by AINT EAZYの

カーゴパンツ、ポケットデザイン、止血テープ、フレア

ディテール満載のカーゴパンツとなっております。

更に面白いのは生地はヘリンボーン素材なのですが

BADBOYの素材を使用しているのかピスタグが付いている所ですね。面白い。

Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。

アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナイン

マウンテンリサーチ ジェネラルリサーチ ミリタリー キャンプ パッチワーク

ポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren

DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。

アーカイブ archive ヴィンテージ vintage

cc

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

