【正規品✨】

※大手リサイクルショップで鑑定済のものを購入しております。確実に正規品ですのでご安心してお買い求め下さい✨

■後見頃にはメゾンの象徴的な4つのステッチが入っております。

【サイズ】

Sサイズ

肩幅 42cm

身幅 49cm

着丈 68cm

袖丈 21.5cm

採寸には多少の誤差がある場合がございます。

予めご了承下さいませ。

【カラー】

黒 ブラック BLACK (シルバーステッチ)

【状態】

目立つ汚れやダメージなどなく美品です。

まだまだ永くご着用いただけるアイテムです✨

あくまで中古品となりますので、古着にご理解のある方のみのご購入をお願い致します。

【値引き交渉も大歓迎!(^o^)】

できる限りお値引き対応頑張ります!

お気軽にコメント下さい(^^)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

※コンパクトに折り畳んでの発送となります。

畳み皺等ご了承くださいませm(_ _)m

※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

!値下げ交渉中であっても早いもの勝ちとさせていただきます!

その他、質問や気になる部分がございましたら画像追加もいたしますので、お気軽にコメント下さい(^^)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【正規品✨】17aw maison margiela マルジェラインサイド アウト シルバー ステッチ※大手リサイクルショップで鑑定済のものを購入しております。確実に正規品ですのでご安心してお買い求め下さい✨■後見頃にはメゾンの象徴的な4つのステッチが入っております。【サイズ】Sサイズ肩幅 42cm身幅 49cm着丈 68cm袖丈 21.5cm採寸には多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。【カラー】黒 ブラック BLACK (シルバーステッチ)【状態】目立つ汚れやダメージなどなく美品です。まだまだ永くご着用いただけるアイテムです✨あくまで中古品となりますので、古着にご理解のある方のみのご購入をお願い致します。【値引き交渉も大歓迎!(^o^)】できる限りお値引き対応頑張ります!お気軽にコメント下さい(^^)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖※コンパクトに折り畳んでの発送となります。畳み皺等ご了承くださいませm(_ _)m※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。!値下げ交渉中であっても早いもの勝ちとさせていただきます!その他、質問や気になる部分がございましたら画像追加もいたしますので、お気軽にコメント下さい(^^)

