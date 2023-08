3. Second Hand

COLOR:SCH

SIZE :32

PRICE:¥41.800

着用回数は試着の1回のみで美品です。

裾の丈上げはしていません。

既に完売の人気モデルでした。

説明書き↓となります。

「右脚の太もも後ろ付近にある痕は、実はマッチを擦って点けていた痕なんです。このマッチ痕は70年代以降ではほぼ見られない特別なディテール。ジーンズを中心とした着こなしでは色数をシンプルにまとめるように心がけています。ワントーンで合わせた方がTシャツや靴でハズしやすくてアクセサリーも映えます。それと僕の中ではGジャンは欠かせないアイテムなので、DENIM ON DENIMはぜひトライをしていただきたいですね。上下で完全に同じカラーを探すのは難しいと思うので、そこそこ色が落ちているGジャンを少しオーバーサイズで崩して着てみてください。ミックスして着ることができる楽しさをぜひ大人の男性にも挑戦してもらいたいです」

「僕が7年近く愛用しているジーンズがベースになったこのモデルは、今回の3デザインの中でもっともラフな雰囲気です。色落ちしてペイントも飛び散らせ遊びのきいたデニムには“CONVERSE ONE STAR LOAFER”を。今は復刻が大変な人気になっていますが、ブラックが全体をうまく引き締めてくれます」

人気モデル···リーバイス 501

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤヌーク 商品の状態 未使用に近い

