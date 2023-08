【超歓迎された】 《値下げ》ハーリップトゥワンピース未着用 ロングワンピース

Herlipto

ヴェリテクール リネンノースリーブワンピース VC-2367

違うワンピースを着用することになったため、お譲りします。

サイズ:S

reo様専用です(^^)



■素材

表地:ポリエステル 77% / レーヨン 22% / ポリウレタン 1%

パイピング:ポリエステル 100%

tamaki niime スモック



デイリーに使える大人の洗練された雰囲気漂うグレーチェックのドレス。

程よいVネックの開きはデコルテラインをすっきりと魅せてくれます。

袖のパフはトップにボリュームを出し、二の腕がすっきり見える程よいボリューム感にこだわりました。

フィット&フレアシルエットのドレスは、ウエスト部分のパイピングが目を惹くコルセット風デザインで仕上げています。

肩にはウエストと同じパイピングを配しているのもデザインポイント。

一枚で女性らしく美しくお召しいただける優美な一枚です。

サイドファスナーで着脱可能となっています。

気分を変えてシンプルなハイネックニットと合わせて頂いても◎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

