↑

kaeneの総レースロングドレスです。ノースリーブでフリルも付いておりとても可愛いデザインのワンピースです。

結婚式やパーティなどにいかがでしょうか。お色はオレンジっぽいブラウンでとてもおしゃれです。

小物類は商品に含まれません。

【ブランド】kaene カエン

【カラー】オレンジ ブラウン

【状態】目立つ汚れや傷はありません。少し使用感あり

【素材】画像参照

【伸縮性】なし

【透け感】あり

【ポケット】なし

【裏地】あり

【サイズ(cm) 】F

肩幅 27

身幅 41

着丈 119

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

●中古品であることご理解のうえお買い求め下さい。神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。

●こちらの商品は匿名配送です。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送致します。小さく畳んで梱包致しますのでご了承ください。

管理番号

カラー···オレンジ

柄・デザイン···レース

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カエン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

