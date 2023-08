ずっと気になってた ニンテンドー3DS 24時間以内に発送✨️ LL 完動品・箱あり ブルー×ブラック 携帯用ゲーム本体

ご覧頂きありがとうございます♪

☆付属品☆

・ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック 本体

・充電器

・タッチペン

・SDカード

・説明書

・中箱、外箱

届いたらすぐに遊べる状態です!

自宅保管の為、外箱に多少の擦れ等ございますm(_ _)m

全ての動作確認済み◎

新品バッテリーに交換済み◎ (任天堂純正品)

新品スティックに交換◎

アルコール消毒済み◎

初期化済み◎

液晶に黄ばみやドット抜け等なく発色良好でございます!

また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です!

タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません!

あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さいm(_ _)m

発送方法 らくらくメルカリ便

24時間以内に発送可能✨️

値下げ不可

コメントなしで即購入okです❗

「ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック」

任天堂

定価: ¥ 19440

#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます♪☆付属品☆・ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック 本体・充電器・タッチペン・SDカード・説明書・中箱、外箱届いたらすぐに遊べる状態です!自宅保管の為、外箱に多少の擦れ等ございますm(_ _)m全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎ (任天堂純正品)新品スティックに交換◎アルコール消毒済み◎初期化済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく発色良好でございます!また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です!タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません!あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さいm(_ _)m発送方法 らくらくメルカリ便24時間以内に発送可能✨️値下げ不可コメントなしで即購入okです❗「ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック」任天堂定価: ¥ 19440#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

