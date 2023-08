#Aprilroofs ← 全出品物

★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★

※値下げ不可・即購入可※

フード頂部にアウトラインでチャンピオンロゴの刺繍が入ったプルオーバーフーディー。

型崩れしにくいタフなチャンピオン製のボディーです。

カラー:Navy / ネイビー

シーズン:2019ss

生産国:カンボジア

サイズ:M

身幅59cm着丈70cm袖丈62cm

傷等はありませんが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

付属品はありません。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送は宅急便60サイズを予定しております。

#Aprilroofs ← 全出品物★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★※値下げ不可・即購入可※Supreme Champion Outline Hooded Sweatshirtシュプリーム チャンピオン アウトライン パーカーフード頂部にアウトラインでチャンピオンロゴの刺繍が入ったプルオーバーフーディー。型崩れしにくいタフなチャンピオン製のボディーです。カラー:Navy / ネイビーシーズン:2019ss生産国:カンボジアサイズ:M身幅59cm着丈70cm袖丈62cm傷等はありませんが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送は宅急便60サイズを予定しております。ENGINEERED GARMENTS BONCOURA ANATOMICA NIGEL CABOURN AURALEE comoli YAECA avontade outil phlannel needles graphpaper kolor sacai hyke uru unused neon sign TOGA undercover e.tautz maison margiela marni jil sander sup シュプ street fragment nike adidas vans offwhite オフホワイト fearofgod ape bape balenciaga thenorthface boxlogo slogo Sロゴ wtaps cpfm yeezy neighborhood nhollywood essentials thrasher Stoneisland ストーンアイランド comme des garcon コムデギャルソン junya watanabe nepenthes the north face stussy s/double c.e Jordan

