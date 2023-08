45rpm

インディゴ・藍染め

ロングコート

■サイズ

■サイズ

3

■カラー

ネイビー

■サイズ実寸

身幅 48

肩幅 37

袖丈 59.5

着丈 99

ウエスト 53

二の腕幅 17

裾幅 57

※素人採寸になります。

■素材

ウール 100%

とても気安く、何でも合うコーディガンです。

春、秋、冬の3シーズン着れるので、オススメです。

大事にしまいっぱなしだったので、

どなたかにきて頂けたら嬉しいです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 未使用に近い

