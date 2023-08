☆Aラインロングフレアワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆Aラインロングフレアワンピース着丈 約112㎝脇下1周 約105㎝アームホール 約50㎝リボンベルトあり裏地なしかぶって着るタイプ※サイズは写真10枚目を参考にしてください。(着丈は後ろがVネックデザインのため肩から裾までの寸法になっております)正絹本場大島紬になります。しっとりさらっとした生地になります。たっぷりフレアで楽な着心地、Aラインの綺麗なシルエットです!首周りは、前、後ろともにVネックにしております。開きは深すぎず、首元がスッキリ見えます!特に目立った傷や汚れなどありませんが、見落としている傷、汚れがあるかもしれないので、こちらの値段にさせていただきました。※ 大島紬は染色方法によっては色落ちする物がございます。念のため単品で洗ってくださいませ。※着物を解いて洗ってから製作したリメイク作品です。作品によってはシミ、破れ、ほつれ、汚れ、針穴、古布ならではの臭いもあるかと思います。着物地は、購入時にお店で確認してはおりますが証明できるものはありません。あくまで中古の着物のリメイクということをご理解の上でのご購入をお願い致します。※素人のハンドメイドですので歪み等ございます事ご理解の上ご検討くださいませ。 小さく折り畳んで発送致します。

