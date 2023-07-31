【SALE／60%OFF】 【超美品】☆CAL O LINE：エンジニアジャケット　S　デニム　ノーカラー Gジャン/デニムジャケット

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【ぱっちわーく様専用】3点まとめ

購入いただいた方は全てご理解ご了承いただいたものと見なします。

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■ブランド：CAL O LINE キャルオーライン

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■状態：中古超美品

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■サイズ：Ｓ

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■平置き実寸（約cm）

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着丈/身幅/ゆき丈

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■カラー：インディゴ

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■素材：綿100％（10ozネップデニム）

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■商品説明

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■発送方法

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド キャルオーライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【取引注意事項】を記載しておりますので必ずプロフィールをご覧ください。購入いただいた方は全てご理解ご了承いただいたものと見なします。『お願い』在庫を確認いたしますので、ご購入前に『必ず』コメントをください！■ブランド：CAL O LINE キャルオーライン■状態：中古超美品■サイズ：Ｓ■平置き実寸（約cm） 着丈/身幅/ゆき丈 64/56/87■カラー：インディゴ■素材：綿100％（10ozネップデニム）■商品説明メンズ商品多数出品中です！⇒ #メンズtashop使用感さほどなくとても綺麗な品物です！■発送方法おまかせ送料無料！！60

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キャルオーライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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