サイズ S

着丈 65

身幅 57

肩幅 50

袖丈 58

コンディション

古着になりますが、目立ったダメージございません。

カラー

グレー

希少なオールドステューシー紺タグのドクロ、スカルロゴパーカーです。

他にも、オールドステューシー出品しておりますので良ければご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし



