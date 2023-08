ご覧いただきありがとうございます!

90s ファンタズミック! Fantasmic! Tシャツ XL



フォローして頂きますと、以下の特典が適用されます!

★フォロー割★

※ 新規フォロワーさまも大歓迎

〜4990円 200円引き

5000〜9990円 300円引き

10000円〜 500円引き

⚠️コメ欄よりご購入前に「フォロー済み、割引希望!」とお知らせください

★フォロワー限定まとめ割★

まとめて2枚以上お買い上げ頂くと、合計金額より更に「1000円値引き」します!

・送料無料・コメなし即購入も大歓迎♪

⬇️出品一覧はコチラ!⬇️

#古着ハンズアップ

#当店のTシャツコーナー

✅商品情報

・ブランド: シュプリーム supreme

・色柄: 白 ホワイト

・表記サイズ: M ※実寸は日本サイズのL相当

・素材:コットン100%

✅状態とポイント

シミ汚れ無し

ダメージ無し

メイドインUSA

#Spreme一覧はコチラです♪

✅サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸

着丈:73

身幅:55

肩幅:51

袖丈:21

⚠️必ず実寸とお手持ちの洋服を比較してご自身でご判断下さい!

※実寸の多少の誤差はご容赦下さい

✅発送期間

補償有り匿名メルカリ便

✅購入前に必ずお読み下さい

※慎重に検品してますが古着という性質上、些細な見逃しはあるかも知れません

極薄のシミ汚れや微小なダメージは予めご容赦ください

※万が一、明らかに大きな見落としがあった場合は「受け取り評価の前」にご連絡ください

返品など最後まで誠意をもってご対応しますので、安心してお買い求め下さい

※撮影環境により実物と全く同じ色合いは撮れません、多少の色調の誤差はご容赦下さい

5672178H

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

