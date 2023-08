ご覧頂きありがとうございます^^

☆フォロワー様限定で割引させて頂きます☆

2000円以上は300円引き

6000円以上は500円引き

フォローされましたらコメント下さい

☆まとめてご購入頂きますと更に割引致します☆

2点で400円引き

3点で1000円引き

割引適用の際は事前にコメント下さい。

(購入後は対応致しかねます。)

ブランド:ROCA WEAR

ROCA WEARの半袖 総柄シャツです。

グレーをベースに、

セクシーなフォトプリントとロゴが総柄が入るデザイン。

XLの大きめサイズ。

身幅たっぷり、太めのアームのルーズなシルエット。

オーバーサイズでのご着用にもオススメです。

ストリートブランドらしいグッドデザインとグッドシルエットの一枚。

お好きな方は是非この機会にいかがでしょうか。

着画(女性)身長 : 171cm

状態:全体的に大きく目立つダメージはありませんが、

古着ですので多少の着用感はあります。

神経質な方はご注意下さい。

※光の当たり具合などで、写真の色味が実物と多少

異なる場合がございます。

ご理解いただきたいと思います。

size:XL

着丈:83(後ろ襟の縫い目から裾)

肩幅:58(左右の肩先から肩先までの直線)

身幅:68(脇下から脇下までの直線)

袖丈:30(肩先から袖口までの直線)

◎素人採寸ですので多少の誤差は

ご理解下さい。

90's/90年代/Y2K

KARL KANI/カールカナイ

FUBU/フブ

SEAN JOHN/ショーンジョン

ROCA WEAR/ロカウェア

pelle pelle/ペレペレ

Tシャツ/デニム シャツ/バギー

などお探しの方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ロカウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます^^☆フォロワー様限定で割引させて頂きます☆ 2000円以上は300円引き 6000円以上は500円引き フォローされましたらコメント下さい ☆まとめてご購入頂きますと更に割引致します☆ 2点で400円引き 3点で1000円引き 割引適用の際は事前にコメント下さい。 (購入後は対応致しかねます。)ブランド:ROCA WEARROCA WEARの半袖 総柄シャツです。グレーをベースに、セクシーなフォトプリントとロゴが総柄が入るデザイン。XLの大きめサイズ。身幅たっぷり、太めのアームのルーズなシルエット。オーバーサイズでのご着用にもオススメです。ストリートブランドらしいグッドデザインとグッドシルエットの一枚。お好きな方は是非この機会にいかがでしょうか。着画(女性)身長 : 171cm状態:全体的に大きく目立つダメージはありませんが、古着ですので多少の着用感はあります。神経質な方はご注意下さい。※光の当たり具合などで、写真の色味が実物と多少異なる場合がございます。ご理解いただきたいと思います。size:XL着丈:83(後ろ襟の縫い目から裾)肩幅:58(左右の肩先から肩先までの直線)身幅:68(脇下から脇下までの直線)袖丈:30(肩先から袖口までの直線)◎素人採寸ですので多少の誤差はご理解下さい。90's/90年代/Y2KKARL KANI/カールカナイFUBU/フブSEAN JOHN/ショーンジョンROCA WEAR/ロカウェアpelle pelle/ペレペレTシャツ/デニム シャツ/バギーなどお探しの方にオススメです。

