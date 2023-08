* 匿名配送 * フォロー割◎ * 返品送料無料 *

値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい!

☆ほぼ毎日更新中☆

#HIROの中古ファッション用品はこちらへ!

《アイテム》

シングルジャケット テーラードジャケット

ジレ ベスト スラックスパンツ

2ボタン 2B 総裏 モカ色 珈琲色

2XLサイズ メンズ

*大手リサイクルショップにて購入しました

《状態》

少しパンツにほつれがありますが、汚れはなく綺麗な状態です^_^

まだまだお使いいただけます!

《カラー》

ブラウン モカ 茶色 珈琲色

《サイズ》

○ジャケット

表記サイズ:2XL

肩幅:46cm

身幅:54cm

袖丈:63cm

着丈:73cm

○ベスト

表記サイズ:2XL

肩幅:38cm

身幅:51cm

着丈:56.5cm

○パンツ

表記サイズ:2XL

ウエスト:41cm

ヒップ:51cm

股下:76cm

股上:28cm

総丈:104cm

渡幅:30cm

裾幅:17.5cm

*どちらも平置き実寸になります。

*着画はお断りさせて頂きます。ご了承ください。

《発送方法》

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、遅れる際は連絡させて頂きます。

《保管場所》

クローゼットの中で保管していました!

《ペット・喫煙者》

いません!

*ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^*

*他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください!*

《管理番号》

01-23-5-07-511s4221430323

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

