数量限定価格!! 美品！SHAPE BEAT シェイプビートダブルコア 新品パッド付き伊藤超短波 美容機器

『シェイプビート ダブルコア』です。

ほとんど使わずしまったままになっていました。゜(゜´ω`゜)゜。

もったいないのでお探しの方にお譲りできれば嬉しいです。

コードの付け根に経年による退色が何気にみられるものの、本体はかなりの美品です。

(気になる方はコードを新調されて下さいね)

新品の専用粘着パッド(L)を1袋お付けしますので、すぐにご使用頂けます♪

(開封済みのパッドは黄ばんでしまっていますので、希望があればお付けします)

もちろん動作は大変良好です。

お探しの方は是非♪

※あくまでユーズドですので、極細かな小傷などはご理解頂ける方お願いします。

本体

電源アダプター

コード×2

未開封 Lサイズ パット 1袋(期限2024/04/07)

※取扱説明書は紛失のため、1つ前のモデルのコピーをお付けします

※ゆうパケットプラスで発送します

(エコ包装ご理解下さい)

以下、サイトより〜

厚い脂肪を通り抜け奥の深層筋(インナーマッスル)までしっかり刺激する、搬送周波数5000Hz干渉波EMSです。

筋肉を目覚めさせる活性する「ファンクションEMS」と、エステで人気の、女性の骨盤周り専用「サイクロンEMS」をダブルで搭載。

自分に合ったスタイルで、引き締まったボディやしなやかなボディを目指すことができます。

■2つの新機能■

~プロアスリートがトレーニングで活用する最先端技術のEMS~

《①ファンクションEMSを搭載~休眠筋を目覚めさせ、アクティブに動かす!》

搬送周波数5000Hz干渉波をベースに「活性シグナル」を組み合わせた独自のプログラム搭載。

~ぽっこりお腹対策にお勧め! エステで人気の、女性骨盤周り専用のEMS~

《②サイクロンEMSを搭載~骨盤周りの筋肉を刺激&ストレッチさせて整える!》

もともと筋肉が薄く、骨盤がゆがみやすいとされる女性のぽっこり下腹部をケアするために、エステでは、お腹と骨盤周の筋肉に回転刺激を与えながら引き締める「サイクロンEMS」を採用。これが、「気持ちよい」「結果が早い」と好評を博しており、この業務用と同様の回転シグナルを搭載しました。

#シェイプビートwコア

#筋トレ

#楽トレ

#EMS

#伊藤超短波EMS

商品の情報 ブランド ディノス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ディノス 商品の状態 未使用に近い

