プロフの『☞』部分、必読です‼️☺︎着日時の指定は一切お受けできません(˙ o˙)

未使用 タグ付き

journalstandard luxe 表参道 購入

ジャーナルスタンダードラックス

購入価格 29700円

リネンワンピース

トニーワンピース

black

カディ リネン

リネン 100%

脇下身幅 85

着丈 120 前後

背中側 たっぷりのギャザー

被りタイプ

ラックスらしいゆったりとしたチルシルエット☺︎

黒ですが、上質なリネンの軽やかさがあり雰囲気は重くならず軽やか。 チャコールと言った趣き。ビッグチノ や ボールパンツ ヂェン先生のボトムスを合わせるのも☺︎

アイロンをかけずに着る方が素敵です(*˘▿˘✽)

自宅保管の品ですのでご理解ご了承くださる方のみお願いいたしますm(_ _)m

秋山裕子 ナチュラル 大人のおしゃれ 大人になったら着たい服 コスパのいい服 大人の日常着 金子綾 365日

オールドマンズテーラー GEOFFREY B. SMALL アルバムディファミリア コグザビッグスモーク co toujours jikonka くるみの木 ハグオーワー スタジオクリップ ヴェリテクール アズノウアズ オオラカ nestrobe fudge maison de soil

プロフの『☞』部分、必読です‼️☺︎着日時の指定は一切お受けできません(˙ o˙) 未使用 タグ付きjournalstandard luxe 表参道 購入ジャーナルスタンダードラックス購入価格 29700円リネンワンピーストニーワンピースblackカディ リネンリネン 100%脇下身幅 85着丈 120 前後背中側 たっぷりのギャザー被りタイプラックスらしいゆったりとしたチルシルエット☺︎黒ですが、上質なリネンの軽やかさがあり雰囲気は重くならず軽やか。 チャコールと言った趣き。ビッグチノ や ボールパンツ ヂェン先生のボトムスを合わせるのも☺︎アイロンをかけずに着る方が素敵です(*˘▿˘✽) 自宅保管の品ですのでご理解ご了承くださる方のみお願いいたしますm(_ _)m秋山裕子 ナチュラル 大人のおしゃれ 大人になったら着たい服 コスパのいい服 大人の日常着 金子綾 365日 オールドマンズテーラー GEOFFREY B. SMALL アルバムディファミリア コグザビッグスモーク co toujours jikonka くるみの木 ハグオーワー スタジオクリップ ヴェリテクール アズノウアズ オオラカ nestrobe fudge maison de soil

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 新品、未使用

