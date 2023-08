ワールドコレクタブルフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ワールドコレクタブルフィギュアフルコンプリートフルコンプコンプリートコンプまとめ売り鬼滅の刃ワールドコレクタブルフィギュア竈門炭治郎竈門禰豆子我妻善逸嘴平伊之助煉獄杏寿郎ナムコ限定鬼舞辻無惨お館様の前だぞセガ限定竈門炭治郎お館様の前だぞvol.1冨岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎時透無一郎お館様の前だぞvol.2宇髄天元甘露寺蜜璃伊黒小芭内不死川実弥悲鳴嶼行冥無惨様の前だぞ鬼舞辻無惨下弦の壱下弦の弐下弦の参下弦の肆下弦の陸ワールドコレクタブルフィギュアvol.1竈門炭治郎鱗滝左近次錆兎真菰手鬼ワールドコレクタブルフィギュアvol.2竈門禰豆子愈史郎珠世矢琶羽朱紗丸ワールドコレクタブルフィギュアvol.3竈門炭治郎我妻善逸嘴平伊之助響凱嘴平伊之助禰豆子コレクションⅠ1~5禰豆子コレクションⅡ6~106と8の上面にタグ付いてます。画像にてご確認下さい。アミューズメント景品のため、箱にキズやヘコミなどある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。即購入可能です。バラ売り不可。値下げ交渉ご遠慮下さい。

