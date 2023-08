16,700→16,400→15,900→15,400

値下げしました。

内容

第1期

・第一松〜第八松(全8巻)

・特製ブックレット

・全巻収納ボックス

第2期

・第1松〜第8松(全8巻)

・特製ブックレット

・全巻収納ボックス

画像に写っているものがすべてです。

全巻、動作確認済みです。特に目立つ傷や汚れはありませんが気になる箇所ございましたら画像追加しますのでご相談ください。

プチプチで梱包、緩衝材を詰めて発送します。

梱包に時間がかかるためお時間いただきます。

動物、喫煙者は同居しておりません。生活臭など匂いに敏感な方はご遠慮ください。

発送まで4-7日かかります。急ぎの対応はできません。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

