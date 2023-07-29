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SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。
Soundcore LIBERTY 3 PRO ブラック
付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。
SONY フルワイヤレスイヤホン WF-1000XM4 BM 7/10まで
ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。
「one様専用」Apple Airpods (第3世代) MME73J/A
イヤーピース以外の付属品あり
Sony WF-1000XM4 イヤホン
ie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。
Qrio Lock（キュリオロック） Q-SL2 電池２本付き
商品の情報
ブランド
ゼンハイザー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。イヤーピース以外の付属品ありie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。
商品の情報
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ゼンハイザー
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目立った傷や汚れなし
最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン
375
18分钟前
最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン
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16,520
(税込) 送料込み
11
11
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イヤフォン
IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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出品者
003cf7d
1796
本人確認済
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コメント (11)
最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン
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