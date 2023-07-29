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最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン

商品の説明

SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。
Soundcore LIBERTY 3 PRO ブラック
付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。
SONY フルワイヤレスイヤホン WF-1000XM4 BM　7/10まで
ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。
「one様専用」Apple Airpods (第3世代) MME73J/A
イヤーピース以外の付属品あり
Sony WF-1000XM4 イヤホン
ie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。

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ブランドゼンハイザー
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SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。イヤーピース以外の付属品ありie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。

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最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン

18分钟前

最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン

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