最新のデザイン IE300 SENNHEISER onso04 変換ケーブル 2.5mm イヤフォン

SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。

Soundcore LIBERTY 3 PRO ブラック

付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。

SONY フルワイヤレスイヤホン WF-1000XM4 BM 7/10まで

ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。

「one様専用」Apple Airpods (第3世代) MME73J/A

イヤーピース以外の付属品あり

Sony WF-1000XM4 イヤホン

ie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SENNHEISER ie300 onso04 2.5mmです。付属イヤーピースを紛失してしまったため、新品の他のイヤーピースを付けます。ご希望があれば、2.5mm→4.4mm 2.5mm→3.5mmの変換ケーブルをお付けします。イヤーピース以外の付属品ありie300のMMCXは少し特殊なので、他のケーブルにリケーブルする為の変換コネクタも入れておきます。

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Qrio Lock（キュリオロック） Q-SL2 電池２本付きHUAWEI FREE BUDS LIPSTICKAirPods Pro （第一世代）MWP22J/AAirPods Pro 両耳のみ 国内正規品 純正品【ジャンク品】BOSE Sleepbuds II シルバーApple AirPods Pro 中古 右側故障 左側、充電器はOKOnly Amuro738様専用 64 Audio Fourté Noirアップル純正品 イヤホン カナル式 耳栓型 インイヤー ヘッドフォン ヘッドホン