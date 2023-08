Schott ショット3rdタイプ

MADE IN USA

アメリカ製

サイズ38 です。

ボディには肉厚のラフアウトレザー(ランダムに長めに起毛させた仕上げ)を使用したGジャン型のいわゆる3rdサードタイプのジャケットです。

襟はやぎ革(表革)使用しています。

【Schott】

ライダースジャケットの代名詞ともいえるSchottの歴史は、1913年ニューヨークでアーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟によって創業。

落ち着いた大人の印象の深みのあるダークブラウンスエードで、アメカジを象徴する大変かっこいいジャケットです。

状態は、レザー素材特有のスレやシワ、表面の薄汚れなどがありますが、目立ったダメージのないUSED美品です。

ヴィンテージスエードならではの使用感は、それ自体が一つのデザインとして成立しており、大変雰囲気のある一着に仕上がっています。

●素材:ステアハイド

●生産国:アメリカ USA

●サイズ:タグ表記 38サイズ

着丈 61cm

肩幅 45cm

身幅 52cm

裾幅 46cm

袖丈 67cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

前身頃、後身頃、両袖にスレ、

裏地に汚れが数カ所あります。

レザーの味として良い雰囲気です。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。

中古品で汚れ、スレ、ほつれ等あります。

他にも汚れ等見落としがある場合があります。

写真で判断の上、ご理解ある方のご購入お待ちしております。

Schott ショット

VANSON バンソン

Langlitz Leathers ラングリッツレザー

HARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソン

Lewis Leathers ルイスレザー

AERO LEATHER エアロレザー

KADOYA カドヤ

FINE CREEK LEATHERS ファインクリークレザーズ

東洋エンタープライズ

トイズマッコイ

リアルマッコイズ

フルカウント

フェローズ

ドゥニーム

エヴィス

フラットヘッド

フリーレイジ

ジャパンブルー

ダルチザン

シュガーケーン

ウエアハウス

バズリクソンズ

クッシュマン

などが好きな方にお勧めです。

カラー···ブラウン

素材···スエード

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

