ご覧いただきありがとうございます♡※夕方17時~朝10時までコメント返信できません。※水曜日の商品発送、返信できません。※画像内の商品説明に記入していない物は撮影時の備品です。 ご注意ください。【お互いに気持ちの良いお取引の為プロフィール、商品説明をよくお読み頂いてからコメントご購入お願い致します。】BOTTEGA VENETA ☻ボッテガ コットン100% メンズジャケット。ベージュ、カーキ系の素材に同系色のステッチがボッテガらしいデザイン。ゴールドのファスナーにレザー素材のファスナープルが付いていてオシャレ。フロントにはポケットが4つ、肩、肘のデザイン、袖のファスナー後ろのゴムが入ったデザインも変わっていて目を惹きます。【状態】使用感のある商品。目立った傷汚れはありませんが多少の素材毛羽立、ファスナープル1つ欠品しております。写る範囲にはなりますがお写真にてご確認ください。【サイズ】#52肩幅:約47㎝ 身幅:約50㎝ 着丈:約71㎝ 袖丈:約68㎝【カラー】ベージュ 系 カーキ 系【素材】コットン 100%【付属品】なし 【※必読お願い致します※】・素人寸法です。多少のサイズ違いや汚れなどの見落としがある可能性がございます。・使用感の感覚には個人差がございます。商品について質問など受け付けていますのでお気軽にコメント下さい☺大阪正規店にて購入。2400050226029 @

