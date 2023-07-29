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商品の説明
【商品説明】
美品 K18WG 大粒!ブラウンダイヤ1.217ct ペンダントトップ
フェンディ バッグチャーム
カラー：ゴールドカラー
LOEWE タートルチャーム
材質 ：K18
【LOUIS VUITTON / ルイ ヴィトン】バックチャーム 可愛い お洒落
重量 ：約2.3g
ハリックァ✴︎大粒パイライトチャーム
サイズ：錨/H(マルカン含む)約18.2mm×W約13.0mm
エルメス ロデオ チャーム オレンジ
クロス/H(マルカン含む)約18.1mm×W約10.7mm
美品 タサキ 田崎真珠 Pt900 パール ダイヤ計0.08 ペンダントトップ
ハート/H(マルカン含む)約18.3mm×W約9.8mm
アガットK10&シルバー リーフチャーム
バチカン内径：H約4.7mm×W約3.3mm
ロードライトガーネット ペンダント バフトップ pt 激安美品！ cara宝飾
Q-pot カップケーキバッグチャーム ポケモン ブースター
ウノアエレのネックレストップでございます。
【新品】エルメス プティアッシュ ハート チャーム
全体的に小傷はございますが目立った大きな傷はございません。
大人可愛い☆ルイヴィトン M66263 キーホルダーレオパード ポルトクレ
Pt900朱赤珊瑚とダイヤトップ
基本はネコポス発送でございます。
A639 ブルースピネル ピンクスピネル ペンダント トップ ドロップ チャーム
その他の発送方法をご希望の方はご購入前にコメント欄にてお申し付けください。
18金 K18 ダイヤ付き十字架 ペントップ 男女兼用 0.7g X617
宅急便コンパクトにご変更の場合、プラス料金（200円）を頂いております。
エルメス ペガサスpm 茶系
◇ルイヴィトン◇キーホルダー/LVドラゴンヌ/チャーム/M62706/ブランド
質屋が購入
ヴィンテージ☆激レア☆CHANEL☆チャーム☆キー☆18金☆
Sale⭐️トロールビーズ＊天然石3点✨美品です✨単品売りです。
#K18
エルメス ロデオチャーム
#18金
LIZ LISA サンリオ マイメロ リズメロ マスコット チャーム
#750
エルメス ジージーサヴァンナ チャーム
#ゴールド
ロエベ LOEWE ロゴ アナグラム バッグチャーム レザー ブラック
#GOLD
K18 ウノアエレ 錨/クロス/ハート ペントップ 男女兼用 2.3g X735
#winwin
HERMES エルメス ポニーチャーム チャーム
#ウィンウィン
未使用新品/エルメス/ロデオ/刻印:U
商品の情報
ブランド
ウノアエレ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
サマンサタバサ カードキャプターさくら チャーム
18金 K18 リーフデザイン ネックレストップ 2.3g Z471
タヒチ黒蝶真珠パールペンダントトップ e0603tt01
♥︎ アガット アンバー ミツバチチャーム k10 ネックレスは、つきません‼️
GSTVピアリング チャーム２点 k18 ブラウンダイヤ
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約2.3gサイズ：錨/H(マルカン含む)約18.2mm×W約13.0mm クロス/H(マルカン含む)約18.1mm×W約10.7mm ハート/H(マルカン含む)約18.3mm×W約9.8mmバチカン内径：H約4.7mm×W約3.3mmウノアエレのネックレストップでございます。全体的に小傷はございますが目立った大きな傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方はご購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合、プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#ゴールド#GOLD#winwin#ウィンウィン
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ブランド
ウノアエレ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
激安ブランド K18 ウノアエレ 錨/クロス/ハート ペントップ 男女兼用 2.3g X735 チャーム
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42分钟前
激安ブランド K18 ウノアエレ 錨/クロス/ハート ペントップ 男女兼用 2.3g X735 チャーム
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(税込) 送料込み
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K18 ウノアエレ 錨/クロス/ハート ペントップ 男女兼用 2.3g X735
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
be9a4aa9d71a
351
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コメント (11)
激安ブランド K18 ウノアエレ 錨/クロス/ハート ペントップ 男女兼用 2.3g X735 チャーム
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