最安値 ꙳★*゜GANTZ極THE SURVIVAL GAME パチスロ実機꙳★*゜ パチンコ/パチスロ

★SパチスロGANTZ FT の スロット実機です!

⚠️⚠️⚠️ 無加工品です‼️⚠️⚠️⚠️

●カスタマイズされたい方必見✩.*˚

✩.*˚ご家庭のコンセント(100V)に繋げます!

✩.*˚取扱説明書付いています!

◤◢◤◢ オプション ◤◢◤◢

【注】オプションの追加は事前に御連絡下さい!

✩.*˚コイン不要機 ( ¥5,000- )

✩.*˚ボリューム加工 ( ¥2,000- )

※ウーハーも取付け致します!

✩.*˚設定キー ( ¥550- )

✩.*˚ドアキー ( ¥750- )

※機種対応のドアキーをお付けします!

✩.*˚機械清掃 ( ¥1,000- )

※機械内部まで綺麗に致します‧✧̣̥̇‧

✩.*˚コイン ( 機械と同時購入・機械同梱価格)

※同一図柄⚠️シルバーメダル⚠️金・銅少し混じりあり

①1,000枚(¥2,500-)洗浄無し

②1,000枚(¥3,000-)洗浄有り

③2,000枚(¥3,500-)洗浄無し

④2,000枚(¥4,000-)洗浄有り

⚠️⚠️⚠️ 注意 ⚠️⚠️⚠️

⚫️値引き交渉は一切受け付けません!

⚫️取り置き・専用キープは致しません!

⚫️専用出品した場合は24時間以内の御購入 (お支払済)をお願い致します!

※24時間過ぎますと専用出品を外させて頂きます!

♥️リピーター様で尚且つフォローして頂いている方は¥1,000-値引き致します♥️

✩.*˚自己申告でお願いします!

※但し値引き対象は機械御購入者様に限ります!

✿ 全国 ( 本州 ) 配送無料✿

※離島への発送は出来ませんm(__)m

⚫️北海道➕¥2,000-、沖縄➕¥2,000-追加させて頂きます!御購入前に御連絡お願い致します!

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

ホールで使用されていた中古機となりますので、

多少の傷や汚れ、塗装剥げ、経年劣化による傷み、

リールの傷、タバコの焦げ等がある物もありますので

神経質な方、美品をお求めの方は御購入はご遠慮下さい。

※遊戯に支障の無いものは保証の対象外になります!

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

#スロット実機

#パチスロ実機

#GANTZ

#GANTZ極

#ガンツ極

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

