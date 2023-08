【12月スーパーSALE 15％OFF】 ✨美品✨　ヴァレンティノ　ガラヴァーニ　VLTNロゴ　スニーカー　26.5cm スニーカー

ご覧頂き有難うございます(^^)

正規品のみ取り扱っております。

兵庫県公安委員会 第631102300001号【古物商許可証】を取得済

■商品

VALENTINO GARAVANI

ヴァレンティノ ガラヴァーニ

ロックスタッズ

VLTNロゴ ローカット スニーカー

製造国 :made in Italy

シリアル :文字薄れにより読み取りできず

購入場所 :大手ブランドオークション

付属品 :なし

■サイズ 41(日本26cm)

インソール実寸が26.9cmなので普段26~26.5cmの方に適していると思われます。

■状態

中古品となりますので丁寧に革クリーニングを行っております☆

・外観、全体的にとても綺麗でです。

・内側、気になる汚れなく綺麗です

・ソールの減りはほとんどございません。

・かかと履き口の破れはございません

・気になるにおいはございません

※ニオイに関しては、不快に感じなければ問題なしと記載しております

☆お願い☆

商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、USED品をご理解の上で購入をお願い致します。

☆保管☆

・清潔な不織布に保管してあります。

・ペット、喫煙者は同居しておりません。

☆返金保証☆

・万が一正規品でない場合のみ、返品・返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

その他ご不明点ございましたらお問い合わせ頂ければ幸いです☆

管理M23

ご覧頂き有難うございます(^^)Welcome to chat in English!!正規品のみ取り扱っております。兵庫県公安委員会 第631102300001号【古物商許可証】を取得済■商品VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノ ガラヴァーニロックスタッズVLTNロゴ ローカット スニーカー製造国 :made in Italyシリアル :文字薄れにより読み取りできず購入場所 :大手ブランドオークション付属品 :なし■サイズ 41(日本26cm)インソール実寸が26.9cmなので普段26~26.5cmの方に適していると思われます。■状態中古品となりますので丁寧に革クリーニングを行っております☆ ・外観、全体的にとても綺麗でです。 ・内側、気になる汚れなく綺麗です ・ソールの減りはほとんどございません。 ・かかと履き口の破れはございません ・気になるにおいはございません※ニオイに関しては、不快に感じなければ問題なしと記載しております☆お願い☆商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、USED品をご理解の上で購入をお願い致します。☆保管☆・清潔な不織布に保管してあります。・ペット、喫煙者は同居しておりません。☆返金保証☆・万が一正規品でない場合のみ、返品・返金対応させて頂きますのでご安心下さい。その他ご不明点ございましたらお問い合わせ頂ければ幸いです☆管理M23

