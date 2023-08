✨値下げ交渉に積極的にお応え致します!

※下記内容をご確認の上お取引お願い致します。

ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。

※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。

▶︎▶︎商品説明

OLD LOEWE

オールドロエベ

クラッチバッグ セカンドバッグ

カラー ブラック 黒

素材 レザー 革 本革

生産国 MIDE IN SPAIN スペイン製

サイズ 高さ 17cm 横 25cm 奥行5cm

レザーの質感が渋い!

オールドロエベ、ヴィンテージ です!

▶︎▶︎状態

特記する様な大きなダメージはありませんが、

ビンテージです多少の細かい傷みなどはご了承下さい。

※写真をご確認下さい。

※気になる方はご購入をお控え下さい。

▶︎▶︎購入先

古物商免許が必要なブランドオークションから、

真贋鑑定済みの商品を買いました。

本革 カーフレザー バニティ ポーチ

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

