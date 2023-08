ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

[商品の状態]

"ランク:A

型崩れ(小)、薄汚れ(小)、擦れ(小)、使用感(小)"

[商品の詳細]

管理番号:A-5553

素材:デニム

カラー:デニム インディゴ ブルー

サイズ:L(表記2)

製造国:日本 JAPAN 岡山

[商品説明]

"希少 NEEDLES Gジャン デニムジャケットです^^

複雑なタックで来た時のシルエットも可愛く、

ビンテージ加工/色落ちも素敵な一枚です。

リーバイスの1stや2nd どちらの要素もうまく取り入れニードルスらしさもしっかり感じます。

ぜひお好きな方^^

かっこよく着こなしてください♪

着用頻度多くないので傷や汚れなどございません。"

どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

