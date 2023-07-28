【国産】 Apple AirPods Pro 新品　第一世代　右耳　R片耳　正規品 イヤフォン

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コメントなしで購入Okです。 Apple AirPods Pro 第一世代 R片耳／右耳のみ◾️商品の状態:《新品》◾️メーカー:Apple (アップル)◾️製品名:AirPods Pro 正規品◾️ 2021年モデル: MLWK3J/A◾️ イヤーピース：Mサイズのみ箱、説明書、ライトニングケーブル、充電ケース、左耳イヤホンはつきませんのでご了承下さい。 どうぞよろしくお願い致します！検索用。アップルAir PodsAirPodsエアポッズ プロエアポッツAppleイヤホン正規品純正品ブルートゥースBluetooth管理番号AN567-44特徴···Bluetooth接続タイプ···ワイヤレスタイプ···左右分離型カラー···ホワイト

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