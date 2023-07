✅商品は1点物になります。即購入OKです♪

✅ フォロー割引あります❗️

(プロフィールに詳細あります)購入前にお気軽にコメントください♪

✅他にも多数、革靴、ブーツ、サンダル、パンプス、スニーカーなどを出品しておりますのでそちらも下記からご覧ください。商品一覧→#ALL_FTF

■出品している商品は The Old Curiosity Shop オールドキュリオシティ・ショップ です。

オールドキュリオシティ・ショップ(The Old Curiosity Shop)はダイタキムラが手掛けるシューズブランド。古き良き伝統と、ロンドンらしいパンキッシュな音楽的要素、そして今をミックスしたシューズを提案する。

ウイングチップ のエナメルブーツです。意外と落ち着いたデザインですので何にでも合わせ易いです。カジュアルからきれいめまで幅広くお使い頂けます。

【注意事項】

・箱なし

・サイズ:UK8-26.5cm(約26.5~27cmぐらい)

・アウトソール:全長約30.5cm

・最大幅:約12cm

・カラー:ブラック エナメル

若干の誤差はご容赦下さい。

【使用状況】

コンディショA(使用感の少ないあるアイテム) 写真を参考にお願い致します

※アッパーの状態:つま先にキズやエナメルに多少のベタつきはありますが、使用感も少なく綺麗にしてあります。すぐにお履き頂けます。(写真9-両足のカカトにタグ等を付けていたと思われる小さな穴がありますが使用には問題ありません)

※ソールの状態:目立つすり減りもなく、気にならない程度です。まだまだお使い頂ける状態です。

⭐️中古品にご理解ある方の御購入をお願いします。シューケアを施し、綺麗に仕上げてあります。到着後にはすぐに履いていただけます。(ケアはしてありますが取れない汚れ、キズ等はございます。あくまで中古ですので使用感や傷等はあります。ご理解のある方入札お願い致します)シューキーパーは付属致しません!

⭕️エアークッションを利用した簡易包装で発送させていただきます。

⭕️写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。不明な点がありましたらご入札前にお気軽に、ご質問下さい。

⭕️他にも同時出品しております。大変申し訳ありませんが落札されましたら、早期終了致します!

73509111

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✅商品は1点物になります。即購入OKです♪✅ フォロー割引あります❗️(プロフィールに詳細あります)購入前にお気軽にコメントください♪✅他にも多数、革靴、ブーツ、サンダル、パンプス、スニーカーなどを出品しておりますのでそちらも下記からご覧ください。商品一覧→#ALL_FTF ■出品している商品は The Old Curiosity Shop オールドキュリオシティ・ショップ です。 オールドキュリオシティ・ショップ(The Old Curiosity Shop)はダイタキムラが手掛けるシューズブランド。古き良き伝統と、ロンドンらしいパンキッシュな音楽的要素、そして今をミックスしたシューズを提案する。ウイングチップ のエナメルブーツです。意外と落ち着いたデザインですので何にでも合わせ易いです。カジュアルからきれいめまで幅広くお使い頂けます。【注意事項】・箱なし・サイズ:UK8-26.5cm(約26.5~27cmぐらい)・アウトソール:全長約30.5cm・最大幅:約12cm・カラー:ブラック エナメル若干の誤差はご容赦下さい。【使用状況】コンディショA(使用感の少ないあるアイテム) 写真を参考にお願い致します ※アッパーの状態:つま先にキズやエナメルに多少のベタつきはありますが、使用感も少なく綺麗にしてあります。すぐにお履き頂けます。(写真9-両足のカカトにタグ等を付けていたと思われる小さな穴がありますが使用には問題ありません)※ソールの状態:目立つすり減りもなく、気にならない程度です。まだまだお使い頂ける状態です。⭐️中古品にご理解ある方の御購入をお願いします。シューケアを施し、綺麗に仕上げてあります。到着後にはすぐに履いていただけます。(ケアはしてありますが取れない汚れ、キズ等はございます。あくまで中古ですので使用感や傷等はあります。ご理解のある方入札お願い致します)シューキーパーは付属致しません!⭕️エアークッションを利用した簡易包装で発送させていただきます。⭕️写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。不明な点がありましたらご入札前にお気軽に、ご質問下さい。⭕️他にも同時出品しております。大変申し訳ありませんが落札されましたら、早期終了致します!73509111

