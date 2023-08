最新作売れ筋が満載 ハリントンジャケット 【美品】バラクータ　スイングトップ G9 L 裏地チェック ブルゾン

御覧いただき有り難うございます(╹◡╹)

❁アイテム

BARACUTA

スイングトップ G9 ハリントンジャケット ブルゾン ジャケット アウター 裏地チェック 総柄 ラグランスリーブ フレイザータータン タータンチェック メンズ

❁color

ネイビー (紺)

❁size L

平置き採寸(約)

身幅 54.5cm

着丈 64.5cm

裄丈 82cm

❁素材

表地

ポリエステル 92%

ナイロン 8%

裏地

綿 80%

ポリエステル 20%

❁品番

1801346

・スイングトップの代名詞、BARACUTAのG9になります。

風防効果が高く、立てても寝かせても良いチンストラップ付きの立ち襟ドッグイヤーカラー。

ゴルフウェアとして開発されただけあって腕の動きがスムーズなピボットスリーブ。

雨滴をスムーズに流し、蒸れも排出するアンブレラヨークなど、G9ならではの伝統的なディティールは機能性が◎

裏地にはフレイザータータン柄がお洒落で着用の際にチラッと見え、ハンガーにかけても見栄えが◎

※大手リユースショップにてご購入の正規品になります

❁状態

着用回数が少ない為、大きなダメージもありませんのでsizeと好みが合えばかなりおすすめかと思います。またこちらは破れ、色褪せ、汚れ、染み等もございませんのでまだまだ末永くご愛用いただけます。

※商品について分からないことがありましたらお気軽にコメントからよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バラクータ 商品の状態 未使用に近い

