【 開梱 設置?無料 】 Marshall jgg EMBERTON ワイヤレススピーカー② ブラック スピーカー

Marshall EMBERTON ブラック ワイヤレススピーカー②

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説明文をよくお読みになり、神経質な方は購入をお控え下さい。

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シリコンの外観とメタルグリル、またIPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアの使用にも適しています。フル充電で20時間再生可能です！

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製品名：Marshall Emberton(マーシャル エンバートン)

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パワー・アンプ：10W クラスDアンプx2

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再生周波数帯域：60Hz-20kHz

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連続再生時間：約20時間

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フル充電時間：約3時間(20分の充電で約5時間の連続再生)

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ワイヤレスレンジ：約10m

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SONY BDV-N1WLSONY BDV-N1WL ホームシアターシステム

感度：87db SPL

YAMAHA STAGEPAS 400BT BLACK⭐︎新品未使用

付属品：USB Type-C 充電ケーブル（約1.2m）

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素材：シリコン・メタルグリル

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Marshall EMBERTON ブラック ワイヤレススピーカー②ご覧頂きありがとうございます。説明文をよくお読みになり、神経質な方は購入をお控え下さい。『マーシャル MAJOR Ⅳ メジャー４ Bluetooth（ブラック）』『マーシャル MAJOR Ⅳ メジャー４ Bluetooth（ブラウン）』『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー３ Bluetooth（ブラック）』『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー３ Bluetooth（ブラウン）』上記も出品しております。全商品検索 #luckyスケーターず【新品未開封品】防水BluetoothスピーカーMarshall EMBERコンパクトながらリッチでクリアな力強いサウンドを奏でます。シリコンの外観とメタルグリル、またIPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアの使用にも適しています。フル充電で20時間再生可能です！製品名：Marshall Emberton(マーシャル エンバートン)通信方式：BluetoothR5.0対応コーデック：SBCパワー・アンプ：10W クラスDアンプx2再生周波数帯域：60Hz-20kHz連続再生時間：約20時間フル充電時間：約3時間(20分の充電で約5時間の連続再生)ワイヤレスレンジ：約10m防水機能：IPX7感度：87db SPL付属品：USB Type-C 充電ケーブル（約1.2m）素材：シリコン・メタルグリル重量700g生周波数帯域 ： 60Hz-20,000kHzサイズ ： H6.8xD16xD7.6cm#Marshall#Bluetooth#メジャー#ヘッドホン#MARSHALL monitor

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