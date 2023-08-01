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【 開梱 設置?無料 】 Marshall jgg EMBERTON ワイヤレススピーカー② ブラック スピーカー

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Marshall EMBERTON ブラック ワイヤレススピーカー②
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コンパクトながらリッチでクリアな力強いサウンドを奏でます。
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シリコンの外観とメタルグリル、またIPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアの使用にも適しています。フル充電で20時間再生可能です！
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製品名：Marshall Emberton(マーシャル エンバートン)
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通信方式：BluetoothR5.0
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対応コーデック：SBC
SONY サウンドバー　ホームシアターシステム 2.1ch HT-CT790
パワー・アンプ：10W クラスDアンプx2
ヤマハ(YAMAHA)デジタルサウンドプロジェクター ブラック YSP-1400
再生周波数帯域：60Hz-20kHz
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連続再生時間：約20時間
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フル充電時間：約3時間(20分の充電で約5時間の連続再生)
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SONY BDV-N1WLSONY BDV-N1WL ホームシアターシステム
感度：87db SPL
YAMAHA STAGEPAS 400BT BLACK⭐︎新品未使用
付属品：USB Type-C 充電ケーブル（約1.2m）
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素材：シリコン・メタルグリル
ヤマハ サウンドバー YAS-209(B)
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パイオニア ＴＳ−Ｘ11
生周波数帯域 ： 60Hz-20,000kHz
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ブランドマーシャル
商品の状態新品、未使用

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Marshall EMBERTON ブラック ワイヤレススピーカー②ご覧頂きありがとうございます。説明文をよくお読みになり、神経質な方は購入をお控え下さい。『マーシャル MAJOR Ⅳ メジャー４　Bluetooth（ブラック）』『マーシャル MAJOR Ⅳ メジャー４　Bluetooth（ブラウン）』『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー３ 　Bluetooth（ブラック）』『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー３ 　Bluetooth（ブラウン）』上記も出品しております。全商品検索　　　#luckyスケーターず【新品未開封品】防水BluetoothスピーカーMarshall EMBERコンパクトながらリッチでクリアな力強いサウンドを奏でます。シリコンの外観とメタルグリル、またIPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアの使用にも適しています。フル充電で20時間再生可能です！製品名：Marshall Emberton(マーシャル エンバートン)通信方式：BluetoothR5.0対応コーデック：SBCパワー・アンプ：10W クラスDアンプx2再生周波数帯域：60Hz-20kHz連続再生時間：約20時間フル充電時間：約3時間(20分の充電で約5時間の連続再生)ワイヤレスレンジ：約10m防水機能：IPX7感度：87db SPL付属品：USB Type-C 充電ケーブル（約1.2m）素材：シリコン・メタルグリル重量700g生周波数帯域 ： 60Hz-20,000kHzサイズ　：　H6.8xD16xD7.6cm#Marshall#Bluetooth#メジャー#ヘッドホン#MARSHALL monitor

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25分钟前

【 開梱 設置?無料 】 Marshall jgg EMBERTON ワイヤレススピーカー② ブラック スピーカー

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c176c9
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