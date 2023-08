BABYMETAL LIVE AT TOKYO DOME - THE ONE LIMITED EDITION -

・国内正規品

・THE ONE限定品

・おまけメガネ、コインケース付きになります。

・中古商品になります。

観る機会がなくなった為なくなく手放します。

※値下げ不可※

ベビメタ ブルーレイ BOX 東京ドーム

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

