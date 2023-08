【1週間限定SALE!!】

廃盤 バーバリー チェックパンツ W29 古着 メンズ 千鳥格子 HH8070

●サイズ:

ウエスト 約84cm

総丈 約94cm

股上 約34cm

股下 約60cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:リネン

●その他、注意事項:

Refomed のサンプリング元だと思います。

かなり厚手のリネンで雰囲気がありカッコいいです。

シンチバックもついており、ジップはLightningジップ搭載してます。サスペンダーもユーロヴィンテージのものをお付けします。

裾は溜めることができる為、幅広い身長の方に対応しております。

⏬フォロー割引き実施中⏬

フォロワー様限定で、

¥2,999 ⇨ ¥100引き

¥3,000~¥9,999 ⇨ ¥200引き

¥10,000~ ⇨ ¥500引き

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【1週間限定SALE!!】●サイズ:ウエスト 約84cm総丈 約94cm股上 約34cm股下 約60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:リネン●その他、注意事項:Refomed のサンプリング元だと思います。かなり厚手のリネンで雰囲気がありカッコいいです。シンチバックもついており、ジップはLightningジップ搭載してます。サスペンダーもユーロヴィンテージのものをお付けします。裾は溜めることができる為、幅広い身長の方に対応しております。⏬フォロー割引き実施中⏬フォロワー様限定で、¥2,999 ⇨ ¥100引き ¥3,000~¥9,999 ⇨ ¥200引き¥10,000~ ⇨ ¥500引きRefomedennoy 700fill daiwa pier391LDK freshservice daiwa pier39graphpaperyoke steinUNUSED ChampionALLEGESUNSEAsteinHYKEhender schemeACNE STUDIOSsacaiNICENESSJIEDATOGA VIRILISSTUDIO NICHOLSONunfilTEATORAcristaseyaNEEDLESAUBERGELECHOPPEyaecaHERILLciotaa presseminnanosupremestussytightboothauraleeciotacomoligraphpaperBEAMSSSZmaison martin margielaAH.Hスタイリスト私物エンダースキーマPOPEYEnanamicaNAUTICAWTAPSepochennoyGraphpaperjjjjoundCOMOLIコモリHERILLNEATDIGAWELNICENESSHUGENMattee&sonsLECHOPPEmaglianoGosha Rubchinskiy y projectttt_mswdoublet

