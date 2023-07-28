【正規品】 Hearts Chrome クロムハーツ M セメタリークロス マルチカラー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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※海外サイズのため、同名の日本サイズにくらべ大きめになります

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状態：

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新品未使用

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付属品：

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●本物保証

STUSSY NIKE Tシャツ 新品未開封

直営店・正規店・正規代理店より仕入れをしている正規品となりますのでご安心ください。

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●ショッパー

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追加料金をいただくことでショッパーを同封可能ですが、在庫の有無が変動しております。

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コメントにてご確認ください。

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●ラッピング

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ブランドオリジナルラッピングはできませんが、追加料金で当店オリジナルラッピングは対応させていただきます。

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TENBOX×Chah Chah /別注 Reversible ロゴTシャツ

●返品・交換について

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当ショップは十分な検品を行い発送しております。

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配送中の事故に関しましては、運送会社へとお問い合わせください。

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また、すり替え防止のため返品は承っておりません。

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何卒ご了承をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

CHROME HEARTS Multi Cemery Cross S/S Teeクロムハーツ マルチカラー セメタリークロス Tシャツ色：Blackサイズ：M※海外サイズのため、同名の日本サイズにくらべ大きめになります状態：新品未使用付属品：なし●本物保証直営店・正規店・正規代理店より仕入れをしている正規品となりますのでご安心ください。●ショッパー追加料金をいただくことでショッパーを同封可能ですが、在庫の有無が変動しております。コメントにてご確認ください。●ラッピングブランドオリジナルラッピングはできませんが、追加料金で当店オリジナルラッピングは対応させていただきます。●返品・交換について当ショップは十分な検品を行い発送しております。配送中の事故に関しましては、運送会社へとお問い合わせください。また、すり替え防止のため返品は承っておりません。何卒ご了承をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

わたる様専用/プラダ/パックT/2枚セット/正規品STONE ISLAND SHADOW PROJECT Tシャツ SIZE L