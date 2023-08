ポケモンカード サナSR

THE BEST OF XY(2017)

【状態】

全体的に傷や白かけがあります。

写真をご確認頂きご納得の上、ご購入をお願いいたします。あくまで個人保管ですので完美品をお求めの方は購入をお控えください。

【発送】

当日、もしくは翌日の発送とさせていただきます。

スリーブ、マグネットローダーに入れて、折れや水濡れ等の対策を厳重に行い、発送させていただきます。

↓他にもポケモンカードを出品しております。

#mio_ポケモンカード

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

