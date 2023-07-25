超話題新作 ヴィヴィアンウエストウッド　クロコ ハート型バッグ ブラック　2way トートバッグ

ヴィヴィアンウエストウッド クロコ ハート型バッグ ブラック 2way

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2way仕様でショルダーバックにも ハンドバッグにもなる使い勝手の良いバックです。

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内側にはジップ付き ポケツが1つあります！

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ヴィヴィアンウエストウッド クロコ ハート型バッグ ブラック 2way【新品】数ある中からご覧いただき、ありがとうございます。商品説明は最後までお読み下さい。☆新品未使用☆正規品(国内鑑定済み)☆送料無料Vivienne Westwood/ヴィヴィアンウエストウッド2way仕様でショルダーバックにも ハンドバッグにもなる使い勝手の良いバックです。内側にはジップ付き ポケツが1つあります！【カラー】ブラック（黒）【生産国】イタリア【仕様】・ラインCHANCERY ・重量：640g ・サイズ タテ27cm ヨコ21cm マチ8cm ショルダー107cm ハンドル17cm【アイテム】 本体、ショルダー用ストラップ、保管袋、ギャランティカード、ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way オーブロゴ 金具 ゴールド 裏地総柄 クロコ型押し レザー 革 ブラック 黒色☆新品、未使用ではございますが、一度人手に渡った物でありますことをご理解くださいませ（手袋使用）☆ご質問等がございましたらご遠慮なくどうぞ！可能な限り迅速に回答いたします。☆他にも色々と出品しておりますので、あわせてご覧くださいませ！

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