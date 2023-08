ストーンアイランドのVネックポケットTシャツになります。

★フォロー割

ご購入前に「フォロー割お願いします」とコメントして頂いた方のみ値引きさせて頂きます。

①2000〜4999円まで200円割引き

②5000〜9999円までは300円割引き

③10000以上 500円割引き

■状態

写真10 フロント左肩付近に若干補修跡が有ります。

※使用感や凄い細かな汚れなどがある場合があります。完璧な状態を求める方(古着にご理解のない方など)はご遠慮ください。

■生産国

イタリア イタリー

■サイズ

M

※ブランド、生産国、個人の体型などでサイズ感が違います。

下記の採寸を参考にされて下さい。

素人採寸(平置き)ですが

肩幅(肩の縫い目から)約46cm

身幅(脇の縫い目から)約52cm

袖丈(肩の縫い目から袖先)約22cm

着丈(後襟下から)約67cm

※様々な理由から突然出品停止や商品削除する場合もございますのでご了承お願い致します。

★皆様へ

①完璧な状態を求める方(古着にご理解のない方など)はご遠慮ください。

②理不尽な返品、クレームなどはご遠慮下さい。

③発送時にらくらく⇆ゆうゆうメルカリ便を変更する場合が有ります。

④梱包は圧縮して送る場合が有ります。(圧縮して傷まない商品のみ)。

⑤トラブル防止の為専用、取り置きは不可にさせて頂きます。

エ155

230624

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

